Amministrative a Fondi: è Beniamino Maschietto il candidato ufficiale di Forza Italia

Nella serata di ieri 30 gennaio 2020, i Consiglieri ed Assessori dell’attuale maggioranza, alla presenza del Sindaco Salvatore De Meo e del Senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia, hanno individuato Beniamino Maschietto, attuale Vice Sindaco, quale candidato a primo cittadino per le prossime elezioni comunali.

La scelta del dott. Maschietto è stata condivisa nella consapevolezza di aprire la stessa anche ad altre forze civiche in corso di formazione o partiti di centro destra che vogliono unirsi e partecipare alla redazione del programma amministrativo da sottoporre agli elettori.

Le forze politiche sottoscritte, con rinnovato entusiasmo, intendono condividere un nuovo mandato che abbia a cuore la città, il benessere della sua gente e l’orgoglio di essere fondani.

Il lavoro fatto in questi dieci anni di Amministrazione dalla squadra coesa e determinata a guida De Meo sono il punto di riferimento di cui si terrà conto per la formazione di nuovo programma di governo e sarà sicuramente arricchito da ulteriori contributi di idee che stanno pervenendo dalle tante persone coinvolte in questi mesi nella formazione delle liste della coalizione.

Beniamino Maschietto è un amministratore di lungo corso e siamo convinti che sarà una persona di grande equilibrio e aperto al dialogo con i cittadini e con tutte le forze politiche e sociali della Città per affrontare responsabilmente le scelte strategiche per il futuro della nostra città.

Il dott. Maschietto ha espresso la sua piena disponibilità a proseguire e portare avanti “insieme” un progetto politico già iniziato, al servizio della comunità fondana, consapevole della grande responsabilità e del grande impegno che ne seguirà.

La scelta del candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative coincide con il contestuale insediamento nel Parlamento Europeo dell’attuale Sindaco Salvatore De Meo, già eletto alle scorse elezioni di maggio, e al quale i Consiglieri e Assessori hanno rivolto un caloroso apprezzamento per l’impegno profuso in questi anni e un sincero augurio affinché nel suo nuovo incarico istituzionale possa essere ulteriormente vicino al territorio e alla nostra città.

Forza Italia

Io Si

Litorale e Sviluppo Fondano