Sperlonga Cambia sul cimitero comunale: “Migliorare i servizi per renderlo fruibile e accogliente”

Negli ultimi giorni abbiamo raccolto diverse segnalazioni sullo stato di incuria del cimitero di Sperlonga.

Da poco tempo si sono conclusi i lavori per la riparazione dei danni dovuti alla tromba d’aria. Il cimitero comunale è tornato fruibile, ma in tanti lamentano l’assenza di personale o almeno di un guardiano.

Mancano i secchi per l’acqua, al punto che qualcuno ha lasciato delle bottiglie di plastica da utilizzare per innaffiare piante e fiori. Le fontane, seppur appena installate, non funzionano, fatta eccezione per quella posta all’ingresso. Gli unici bidoni per gettare fiori appassiti e vecchie piante si trovano fuori dalle mura del cimitero.

Il cimitero comunale è il luogo dedicato alla memoria dei nostri cari e alle radici del nostro paese. Renderlo più accogliente non significa solamente apportare qualche miglioria e piantare nuovi alberi, ma soprattutto garantire attrezzature e servizi indispensabili per chi si reca a far visita ai propri cari. La presenza di un servizio di custodia in alcune fasce orarie, magari esteso fino al sabato, consentirebbe di provvedere ai piccoli interventi di sistemazione e manutenzione, assicurando il decoro e la pulizia della struttura, ma anche di avviare un dialogo diretto con i tanti cittadini che si recano presso il cimitero comunale.

A questo proposito, l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico urbano che garantisca un collegamento costante, in determinati orari o giorni della settimana, sarebbe senza dubbio un importante segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione comunale alle esigenze dei cittadini di Sperlonga. Completati gli interventi strutturali, occorre riservare una maggiore cura e attenzione ai servizi per migliorare la fruibilità e l'accoglienza del cimitero comunale e renderlo un luogo aperto alla città, inteso non solo come luogo di dolore, ma come spazio che custodisce le storie delle famiglie di Sperlonga e la memoria collettiva della nostra comunità.