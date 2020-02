Fratelli d'Italia Fondi sul pronto soccorso: "Più controlli, più sicurezza"

Dopo la denuncia fatta mesi fà da Francesco Pistillo, attualmente componente del direttivo Fratelli d'Italia Fondi, sollevando il problema della rampa d'accesso dell'ospedale di Fondi, pare che il problema rampa, non sia più un problema!

Ci troviamo davanti episodi di degrado e abbandono di individui poco rassicuranti durante la notte al pronto soccorso, creando sdegno e preoccupazione sia per il personale medico e sia per i pazienti.

Come di routine - commenta Francesco Pistillo. ogni notte, ci sono tossicodipendenti e non solo, che stazionano e dormono sulle sedie della sala d'aspetto del P. S. Verificatosi già in passato episodi di violenza da parte di questi individui, verso il personale medico. Ci chiediamo per quale motivo tutto ciò non viene preso in considerazione. Fratelli d'Italia da anni sostiene chi lavora negli ospedali, sia personale medico che addetti alla sicurezza, chiedendo non solo stipendi e straordinari dignitosi, ma renderli sicuri nel loro lavoro, con dotazioni adeguate, con mezzi e tecnologie utili al contrasto del crimine”.