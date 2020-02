Vincenzo Carnevale sostiene il candidato Maschietto: "Scelta condivisa"

Nei giorni scorsi come consigliere uscente del comune di Fondi, capogruppo di Forza Italia in seno al consiglio stesso e di concerto con tutti i componenti della maggioranza a seguito di un percorso di confronto con il senatore Fazzone ed il Sindaco De Meo, sono stato partecipe della scelta del nostro candidato a sindaco per la tornata elettorale di maggio, quando tutti noi cittadini ci recheremo alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale che guiderà la città per i prossimi cinque anni.

Lo dichiara Vincenzo Carnevale, capogruppo di Forza Italia in una nota.

La persona designata dal gruppo - prosegue - e sono convinto che sarà condiviso anche da altre formazioni politiche che sono interessate ad unirsi al nostro progetto, è Beniamino Maschietto che ci rappresenterà in questa nuova tornata elettorale come candidato a sindaco e, ne sono certo, per continuare l’ottimo lavoro sin qui svolto dalle due giunte De Meo-.

Vice sindaco dell’attuale amministrazione. Beniamino tra pochi giorni ricoprirà già la carica di sindaco in quanto l’elezione ad Eurodeputato di Salvatore De Meo non permette a quest’ultimo di poter gestire i due ruoli contemporaneamente.

Faccio i miei personali complimenti a Beniamino Maschietto, dapprima come amico, come consigliere uscente, ma soprattutto come membro di un gruppo di lavoro che in questi anni ha dimostrato sul campo le capacità e la lungimiranza di saper amministrare la città.

Con Beniamino a capo di questa squadra, che si va definendo di giorno in giorno, interpreteremo una campagna elettorale, come nel nostro stile, non polemizzando con l’avversario, ma esclusivamente dialogando con i cittadini, gli unici veri protagonisti della città.

I fondani sono le “sentinelle” di un territorio che è stato cantiere di diversi progetti realizzati nel corso del tempo e di una attività amministrativa condotta con un’unica finalità, quella di migliorare la qualità della vita di tutti.

Ecco, da questi punti fermi deve continuare il nostro impegno. Impegno che Beniamino Maschietto, con l’appoggio di tutta la nostra squadra, vorrà non solo prendere, ma anche e soprattutto mantenere.