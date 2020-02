"Solo": uscirà a San Valentino il primo album di Frank

Venerdì 14 Febbraio uscirà il primo album del fondano Franco Pennacchioli, in arte “Frank”.

L’album dal titolo “Solo” racconta storie di tradimenti, inganni, bugie, delusioni, insoddisfazioni, quotidianità della complicata vita dove è cresciuto, insomma un mix in otto brani pieni di emozioni e sofferenze, in cui viene riportata anche una storia d'amore autobiografica finita in malo modo e di come il protagonista abbia parecchio faticato a non uscirne con le ossa rotte.

Chi è Franco Pennacchioli in arte Frank?

Franco è nato a Fondi il 28 marzo 1988 e si è subito appassionato allo sport intraprendendo in giovane età la carriera calcistica militando in varie squadre dilettantistiche tra cui il Gonzaga Fondi vincendo una finale nel 2009 in quel di Dachau contro il Bayern Monaco, segnando anche le reti decisive.

Nel 2013 provò un’esperienza estera con il Munz in Germania, ma non ebbe molta fortuna perché si infortunò. Nel 2014 tornò in Italia nella rosa del Monte San Biagio prendendosi più di qualche soddisfazione. Proprio il calcio infatti lo ha aiutato a superare i momenti difficili della vita, non perdendo così il sorriso e la speranza per il futuro. Nel 2013 ha anche tentato la carta del format televisivo facendo dei provini per il Grande Fratello e Uomini e Donne, ma non andò secondo le sue aspettative. Nonostante la delusione, successivamente spopolò nel web sotto il nome di “Frank la Penna”, con innumerevoli video e moltissime visualizzazioni. Per molti era conosciuto come il ragazzo “Porta sorrisi”, era quindi il classico bravo ragazzo.

Nel 2016 però, quando era in piena ascesa della notorietà, decise di mollare tutto, facendo un ultimo video per i suoi fan e per tutti quelli che lo seguivano. Dopo un anno di inattività nel web, riapparvero i “rumors”, con i quali si era gettato nel mondo della musica parecchi anni prima.

Fu così che 2019 avvenne la tanto ricercata e inaspettata consacrazione con il nome “Frank”, realizzando il suo primo album dal titolo “Solo” contenente il singolo “167”. Il video è già presente da diversi mesi sulla piattaforma Youtube con ottimi risultati di visualizzazioni, più di 3600 in soli quattro mesi, un traguardo da Star, e a quanto pare il brano continua a salire di interesse a vista d’occhio, merito anche del famoso produttore Daniel B-Brain D’Onofrio, con cui duetta nel video, titolare dell’agenzia MONDOTEKDONOprod .

Proprio quest’agenzia, nata per dare opportunità agli artisti emergenti, ha preso in mano il talento di Frank per creare un altro capolavoro musicale. Il brano è impostato in gran parte sulla vita del cantante, una storia vera, dove racconta le difficoltà che ha dovuto affrontare per crescere in quella zona di Fondi denominata 167 e del disagio che quella zona impone ai suoi residenti che non avendo una vita molto agiata, a volte non riescono ad arrivare a fine mese. San Valentino è una data molto importante per molte persone, ma quel giorno scopriremo insieme la nascita di un nuovo artista mondiale. Appuntamento quindi per venerdì 14 febbraio, per l’attesissima uscita! Non mancate!