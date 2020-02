Droga, blitz al Salto di Fondi: denunciato un 45enne di Terracina

In data 06 feb. 2020, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 45enne di Terracina poiché trovato in possesso – a seguito di perquisizione personale – di tre involucri contenenti, complessivamente, 6 grammi circa di “cocaina”.