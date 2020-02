Grande successo per la seconda edizione dei “Giochi Scolastici OPES”

sono terminati prima delle festività di Natale, i Giochi Sportivi Scolastici Opes, organizzati dal Comitato Provinciale OPES Latina e dedicati alle scuole secondarie di primo grado di diversi Comuni della Provincia di Latina hanno visto quest'anno la partecipazione anche delle scuole della Città di Fondi.

L’evento che ha avuto un enorme successo, ha saputo coinvolgere migliaia di studenti che si sono cimentati nelle prove di dama, pallavolo, basket, atletica e calcio a 5.

“Una ventata di sport all’interno delle scuole della nostra città – commenta Fabrizio Macaro, Consigliere Comunale della Città di Fondi e referente Opes per il progetto – Un bilancio più che positivo frutto di un grande lavoro di cui possiamo essere soddisfatti. Il nostro intento è quello di promuovere la pratica e l’educazione sportiva all'interno delle scuole, attraverso una forma di divertimento, di ricreazione e di aggregazione di persone, senza vincoli e differenze politiche o culturali. Ringrazio il Vice Presidente Nazionale Opes Davide Fioriello e il Presidente Provinciale Daniele Valerio per aver inserito anche le Scuole di Fondi all'interno di questa seconda edizione dei giochi”.

Al termine della manifestazione il Consigliere Comunale Fabrizio Macaro ha consegnato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di Fondi che hanno partecipato ai giochi un buono spesa messo a disposizione dall'Opes dell'importo di € 150,00 per ogni Scuola, al fine di acquistare materiale didattico per lo svolgimento delle attività sportive all'interno delle palestre.

Un piccolo gesto per aiutare anche le scuole a svolgere in maniera migliore l'attività sportiva indispensabile per la crescita dei giovani studenti.