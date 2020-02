Striscioni dei giovani di Forza Nuova, Lotta Studentesca, nel ricordo dei Martiri delle Foibe

Anche a Fondi, come in tutta Italia, striscioni di Lotta Studentesca (i giovani di Forza Nuova) in ricordo dei Martiri delle Foibe.

Spiegano i giovani militanti:

Mentre come ogni anno in italia, in prossimità del Giorno del Ricordo, si ripetono gli atti vandalici nei confronti dei monumenti in ricordo degli italiani uccisi dai comunisti titini (come avvenuto a Pomezia), c'è chi come noi spinge per ricordare questo triste avvenimento.

Continuano: