Hashish e cocaina: denunciati due giovani di Fondi

In data 10 feb 20, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per i reati di “detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti ed introduzione nello stato di monete falsificate”, un 27enne del luogo, siccome trovato in possesso – a seguito di perquisizione personale e domiciliare – di grammi 85 circa di “hashish”, suddivisi in sette involucri, di vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonche’ di una banconota contraffatta da 100 euro. lo stupefacente, il materiale rinvenuto e la banconota sono stati sottoposti a sequestro.

Trovato con 15 dosi di cocaina: denunciato

In data 10 febbraio 20, in fondi (lt), i militari dell’arma del luogo, deferivano in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, un 26enne del luogo, siccome trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di “otto grammi circa di cocaina”, suddivisi in “15 dosi”, un bilancino di precisione vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, nonché della “somma contante di 280 euro”, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.