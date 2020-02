“Io di te non ho paura”: il cancro raccontato a teatro per sostenere la ricerca

Il progetto teatrale "Io di te non ho paura" è stato presentato in anteprima ad ottobre, presso On Broadway, in occasione della cerimonia di benvenuto dell'opera "La Madonna dell'Aranceto", in rappresentanza dell'ottobre rosa.

Un’iniziativa voluta dal titolare di On Broadway, Giovanni Pannozzo, che coglie l’occasione di ringraziare pubblicamente la famiglia Toffa e la Fondazione a lei dedicata, per aver creduto fin da subito a questo progetto. Peraltro lo spettacolo vede il riconoscimento da parte della Fondazione Nadia Toffa.

Sulle note di grandi pezzi musicali e momenti danzanti, è stata creata una pièce teatrale con giovani ragazzi, per raccontare al pubblico com'è la vita con il cancro. Si vuole sottolineare ulteriormente l'importanza della prevenzione e l'anticipazione diagnostica per dare battaglia ai tumori.

Una rappresentazione che vede protagonista storie di persone che hanno vissuto e vivono tutt'ora la malattia, sanata dalle paure e dagli stigmi sociali che solitamente l’accompagnano. E' l'inizio di una nuova storia che cambia la vita di tutti: una storia non solo di sofferenza, ma anche di riscoperta dell'importanza dell'amicizia, della condivisione e del supporto e del coraggio.

Sul sito GoFundMe.com è partita una raccolta fondi per questa iniziativa ( basta cliccare sul link per procedere ad una donazione https://www.gofundme.com/f/io-di-te-non-ho-paura-spettacolo-sul-cancro?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+header )

Lo spettacolo andrà in scena a marzo (prossimamente verranno comunicate le date e la location).

