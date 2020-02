Dal 14 al 16 febbraio torna "Libridamare d'inverno" 2020

Arrivato alla sua quinta edizione, Libridamare d’inverno presenta quest’anno una novità. La rassegna vedrà, infatti, autori e illustratori tra i più affermati dell’editoria italiana in una tre giorni all’insegna di storie e riflessioni capaci come sempre di coinvolgere sia i bambini che gli adulti.

Il programma prevede, infatti, un lungo weekend di appuntamenti così articolato:

-14 febbraio, ore 18:00 presso la Sala Lizzani, “La balenottera Mar”, con Tommaso Di Francesco e Mauro Biani

-15 febbraio, ore 17:00 presso il centro educativo PidiPupi, “Agente Sharp, i gatti dell'Hermitage”, con Alessandro Cini

-16 febbraio, ore 17:30 presso la libreria Il Pavone, “Tipi”, con Gioia Marchegiani

Ad aprire la nuova stagione, il 14 febbraio presso la Sala Lizzani, sarà, dunque, una piccola grande protagonista: “La balenottera Mar”, scritta dal giornalista e autore Tommaso Di Francesco e illustrata dal maestro Mauro Biani per la Round Robin Editrice.

Tommaso Di Francesco e Mauro Biani ci faranno viaggiare per mare attraverso la storia di una balenottera capace di riportarci a eventi e significati quanto mai vicini. La piccola Mar, infatti, mentre soccorre i suoi simili disorientati dal rumore assordante di una trivella, si accorge che anche qualcun altro è in pericolo: esseri umani, naufraghi. Dialogherà con gli autori Paola Marcoccia.

Il 15 febbraio incontreremo presso il centro educativo Pidipupi il formidabile “Agente Sharp – I gatti dell’Hermitage”, scritto da Alessandro Cini e illustrato da Sara Gavioli per Biancoenero.

Durante l’incontro, l’autore presenterà l’ultima missione di Mr. Smith, un apparente innocuo e sonnacchioso gatto soriano che in realtà altri non è che il temerario Agente Sharp, a capo della squadra di investigazioni felina denominata Gattaka, impegnata nella risoluzione di complessi intrighi internazionali. A seguire un laboratorio a tema a cura delle educatrici del centro. Il laboratorio, per bambini dai 4 anni in su, è a prenotazione obbligatoria al numero 320 2136 614.

A chiudere la quinta edizione della rassegna invernale, sarà “Tipi”, di Cristina Bellemo e Gioia Marchegiani, edizioni Gruppo Abele.

L’illustratrice Gioia Marchegiani, il 16 febbraio presso la libreria Il Pavone, dialogherà con Marianna Coscione su questo libro poetico e toccante, la cui protagonista, una bambina di nome Luce, ci racconta dei TIPI che abitano nel condominio di città in cui si è appena trasferita. Attraverso Luce, che porta il nome di sua nonna, entreremo tra gli altri nell’appartamento di un uomo con tante scarpe che non va mai da nessuna parte, in quello di una donna che non sta mai sola e di una che spedisce lettere a se stessa, in un viaggio sospeso tra sogno e realtà.

Come per ogni incontro della rassegna, la partecipazione è aperta a tutti e con ingresso gratuito.

Libridamare d’inverno 2020 è organizzata da IfoRD, Libreria Il Pavone, Centro educativo PidiPupi, in collaborazione con il Circolo intercomunale di Legambiente Luigi Di Biasio, l’azienda La Costiera e Hotel del Conte.