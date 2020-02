"Provincia di Latina" si prepara a diventare brand turistico

Si è tenuto presso la Sala Loffredo un workshop per la realizzazione di un branding turistico per la Provincia di Latina.

Il tavolo tecnico - operativo, aperto a tutti i sindaci, alle associazioni di categoria e agli enti parco che operano sul territorio pontino, è stato fortemente voluto dall’ente provincia per fare il punto sullo stato dell’arte del comparto turistico e rilanciare la necessità della realizzazione di un brand che raccolga sotto la propria egida tutti i protagonisti del settore.

"Senza nulla togliere al resto dei territori italiani - dichiara Vincenzo Carnevale vice presidente della Provincia - credo fortemente che la nostra provincia sia un collage di bellezza assoluto. Come una tela di un grande pittore riassume nei colori il concetto ed il valore della sua opera, il territorio pontino racchiude un ventaglio di proposte fatto di natura, storicità, tradizione e soprattutto passione. L’ultimo degli elementi è forse quello meno conosciuto, ma in cuor mio so che è quello preponderante rispetto al resto. La passione che i nostri operatori mettono nel condurre quotidianamente, nelle stagioni di riferimento, il proprio lavoro che è quello, non facile, dell’accoglienza. Un esercizio di stile che abbiamo nell’indole e che viene riconosciuto solo se “gustato”. La nostra mission oggi più di ieri deve essere quella di racchiudere, formalizzare e sigillare tutto questo sotto una sorta di insegna luminosa che giri per il mondo indicando la strada che conduca al nostro territorio. E’ giunto il tempo di fare gruppo, di mettere da parte gli individualismi e puntare dritti verso un solo obiettivo, la nostra terra. La Provincia di Latina è fortemente motivata a fare da coordinatore sul tema del turismo e anche per questo, oltre alla proposta di realizzare un brand che rappresenti questa evidente realtà, ha invitato, Gerardo Donnarumma, responsabile commerciale del TTG Travel Experience, la più importante manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che ha esposto le opportunità che derivano dalla partecipazione ad una manifestazione come questa".