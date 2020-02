"Questo non è amore": la polizia festeggia S. Valentino facendo prevenzione

La Polizia di Stato – Questura di Latina, nell’ambito della campagna permanente di informazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato Questo non è amore, stante la valenza fortemente simbolica della giornata di San Valentino, per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio 2020 a Latina e in provincia, darà vita ad una serie di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una maggiore consapevolezza per combattere la violenza sulle donne e sensibilizzare i cittadini.

Gli eventi, in programma a Latina, Cisterna di Latina, Bassiano, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno e Terracina, saranno articolati in due momenti. Nel corso della mattinata verranno effettuati degli incontri con gli studenti, mentre nel pomeriggio, nelle principali piazze saranno utilizzati camper e stand mobili per offrire il supporto di operatori specializzati nei reati in tema di violenza di genere, agevolando e promuovendo un contatto diretto con le potenziali vittime. L’iniziativa della Polizia di Stato si rivolge a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni cittadino per riuscire a prevenire con maggiore efficacia tali episodi di violenza.

A Fondi, a partire dalle ore 09.00 avrà luogo un incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Libero De Libero” di Via San Magno ed, inoltre, a partire dalle ore 11.00, analogo convegno è in programma presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Gobetti”.

Successivamente, in Piazza Unità d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nadyr Donne contro la violenza, verrà distribuito materiale informativo.