Sorpreso alla guida senza patente: gli era stata revocata nel 2012

In data 13 febbraio 2020, i carabinieri della stazione di Sperlonga(LT) deferivano in stato di libertà per il reato di “reiterazione di guida con patente revocata” un 40enne di Fondi poiché sorpreso alla guida un’autovettura senza il prescritto titolo abilitativo, revocatogli nel 2012, nonostante già’ sanzionato per la medesima infrazione nel dicembre 2019.