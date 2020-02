Arianna Carnevale di nuovo presidente della Croce Rossa di Fondi

Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Fondi della Croce Rossa.

In attesa della proclamazione da parte del Regionale, a conclusione degli spogli, si conferma il presidente Arianna Carnevale, i consiglieri Di Vito Mario, Pacione Donatella, Sposito Enzo ed il Consigliere Giovane Popolla Nicolas.

Il Consiglio direttivo ringrazia tutti gli elettori per la fiducia dimostrata, con l augurio che possano ascoltare e realizzare progetti a favore del nostro territorio. Un ringraziamento all ufficio elettorale per aver svolto con precisione e professionalità il loro compito. Affinché tutti noi possiamo continuare dopo 4 anni a rappresentare al meglio la nostra associazione, ci auspichiamo la collaborazione di tutti volontari, per poter divenire una squadra sempre piu variegata ed efficiente!