Amministrative, "IO SI" spinge Maschietto:"Candidato di grande spessore umano e culturale"

Lo scorso sabato 15 febbraio il “Movimento Politico IO SI” ha incontrato il candidato sindaco Beniamino Maschietto sostenuto insieme agli altri partiti della attuale maggioranza alle elezioni comunali del prossimo mese di maggio.

Incontro voluto dal Coordinatore Giuseppe Targa, dal Direttivo e da tutto il gruppo, nonché dallo stesso Maschietto che da subito si è sentito a casa, considerata la pluriennale amicizia che lo lega al Movimento.

A fare gli onori di casa, oltre al Coordinatore, l’attuale Sindaco di Fondi e neo Europarlamentare Salvatore De Meo, Presidente Onorario del Movimento, che ha presentato il dott. Maschietto come “uomo di spessore umano e culturale, medico di grande professionalità, politico di lungo corso, suo Vice Sindaco negli ultimi 5 anni, ma soprattutto uno dei protagonisti di un progetto politico che nasce da lontano, grazie alla straordinaria visione lungimirante e forza di aggregazione del Senatore Claudio Fazzone, progetto che insieme a lui i candidati e gli attivisti di “IO SI” intendono proseguire, dando il loro contributo fattivo per accrescere ulteriormente la qualità e la vivibilità della nostra città”.

Il gruppo “IO SI”, così come è stato uno straordinario compagno di viaggio in questi ultimi 10 di Amministrazione De Meo, continuerà ad esserlo per Maschietto, forte ancor più grazie alla crescita derivante dall’esperienza ed al consolidamento di un forte sentimento di responsabilità e di bene comune. Beniamino Maschietto non ha nascosto l’emozione in un incontro partecipato da tantissime persone, ognuna delle quali gli ha confermato la stima e la fiducia per questo delicatissimo ruolo, ma soprattutto gli ha manifestato sincera e calorosa vicinanza con cui verrà accompagnato non solo durante la campagna elettorale, ma anche nel corso del mandato amministrativo che ci aspetta, consapevoli dell’impegno necessario per affrontare i vari problemi della Città, ma certi di riprendere l’importante lavoro dell’Amministrazione a guida De Meo che, insieme al Senatore Fazzone, resteranno punto di riferimento del progetto politico.

Nel corso della serata Beniamino Maschietto, in ragione del suo stile politico improntato al dialogo e alla condivisione, ha confermato di aver già iniziato ad incontrare cittadini, imprese ed Associazioni cittadine per poter condividere con le forze politiche alleate un programma concreto e fattibile sulla base delle pregresse esperienze.

A riguardo il coordinatore Giuseppe Targa ha rappresentato a Maschietto il lavoro di studio ed approfondimento che i consiglieri e gli attivisti del Movimento portano avanti da oltre un anno, e che li ha portati nei mesi scorsi ad elaborare un questionario finalizzato a coinvolgere la cittadinanza nella redazione del prossimo programma elettorale.

Il questionario dal titolo “Hai 5 minuti per la nostra Città? IO SI” in soli 2 mesi ha registrato l’adesione di circa 2000 cittadini, che, attraverso le risposte, hanno indicato il loro punto di vista in merito ad alcune tematiche su cui il “Movimento IO SI” intende ulteriormente soffermarsi, perché possano caratterizzare il programma del candidato Sindaco. Nei prossimi giorni i dati raccolti verranno elaborati e tradotti in proposte e contributi di idee che “IO SI” intende sottoporre a Maschietto ed alle altre forze politiche della coalizione per l’elaborazione di un programma elettorale che tenga in considerazione le esigenze ed aspettative dei cittadini.