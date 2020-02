Fratelli d'Italia sostiene il Comitato Pro ospedale, Pistillo: "La sanità non ha colori politici"

A parlare è Francesco Pistillo del direttivo Fratelli d'italia.

Sono 9 mesi - aggiunge Pistillo - che combattiamo per migliorare l'ospedale e grandissimi risultati sono stati ottenuti in questi. Noi appoveremo l'associazione Pro ospedale per migliorare i diritti dei cittadini.

I miei progetti da cittadino, e prossimo candidato alle elezioni comunali di Fondi nel prossimo Maggio 2020. - aggiunge - sono di strutturare un P. S. Con tutti i dottori disponibili per un 'emergenza, perché oggi se c'è un parto lo stesso dottore che opera nn può stare per una emergenza grave in P. S

Non si può scherzare con la vita delle persone.

La vita è sacra ci sono persone che combattono per stare bene e nn possono avere questi diritti. Il nostro Nosocomio è la salvezza per Noi Fondani e per le città limitrofe come Monte San Biagio, Lenola, Pico, Campodimele e Itri.

Noi combatteremo per migliorare al Top il Nostro P. S.. Ringrazio con cuore da cittadino e da prossimo candidato alle elezioni comunali, chi lotta per difendere l'ospedale. GRAZIE Grazie Grazie. L'ospedale non ha colori, l'ospedale è di Noi cittadini. Aiutate chi mette coraggio a cercare di migliorare la Nostra salvezza. Basta essere presi in giro, l'ospedale è la Nostra salvezza.

Non abbiate paura - conclude Pistillo - La speranza di migliorare è un nostro diritto".