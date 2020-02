Tutto pronto per il Carnevale fondano: musica, spettacolo e tanto divertimento

Il Comune di Fondi e l’Associazione Pro Loco Fondi, in collaborazione con Consorzio FondiPiù e Confcommercio Lazio Sud Fondi, organizzano due giornate dedicate al “Carnevale Fondano 2020” nelle giornate di Domenica 23 e di Martedì 25 Febbraio prossimi.

Nel corso del primo appuntamento, in programma dalle ore 15.00 alle 19.00 sul palco di piazza IV Novembre, si susseguiranno intrattenimenti, spettacoli musicali e canori.

I bambini e gli adulti in maschera potranno iscriversi liberamente e in maniera gratuita ricevendo un numero identificativo che consentirà ad un’apposita commissione di individuare le maschere più belle e originali. I premi saranno distinti in due grandi gruppi di età: fino a 16 anni e dai 17 anni in poi.

Il programma verrà riproposto il giorno di Carnevale, Martedì 25 Febbraio, sempre dalle ore 15.00 alle 19.00, e si concluderà con la cerimonia di premiazione delle maschere più belle e originali.

Il “Carnevale Fondano 2020” è arricchito dalla partecipazione dell’Associazione Araldica Contado d’Aquino – che per l’occasione sfilerà in maschera sul tema “Indiani d’America” – e dell’Associazione di Contrade Drappo dell’Assunta con le contrade Querce, Cocuruzzo, Sant’Andrea, San Raffaele, Madonna degli Angeli, Castello Monte San Biagio, Associazione Corte Caetani, Associazione Pro-Capratica.

Per informazioni è possibile contattare (anche via WhatsApp) il numero 329-7764644.