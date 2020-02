Calcio a 5: Virtus Fondi alla prova per il vertice

Con il Vallerano, venerdì scorso, è arrivata la nona vittoria su 11 partite e l’aggancio al vertice al Giulianello. Un primato in coabitazione che arriva per la Virtus proprio nella settimana in cui a Fondi arriverà l’altra capolista per una partita che si annuncia bella e combattuta.

Il direttore sportivo Beronesi ci spiega meglio il momento attuale della squadra: “A Roma, venerdì scorso, è stata una partita molto difficile, come commenta da solo il risultato di 2-0. Il Vallerano è squadra organizzata che, secondo me, non merita assolutamente il terz’ultimo posto in classifica. Dal canto nostro non abbiamo sicuramente giocato al meglio, come spesso ci succede su campi di dimensione inferiore a quella del nostro Palazzetto. Un plauso particolare va al nostro portiere Fanelli, che non solo ha salvato più volte il risultato, ma che ha poi segnato il gol del 2-0, pronta a recuperare in fretta il pallone dopo una parata e a calciare da porta a porta, infilando il portiere avversario intento a svolgere il ruolo del giocatore di movimento. Siamo in un momento molto positivo, abbiamo perso l’unica partita tre mesi fa e le ragazze stanno lavorando tanto. Finalmente abbiamo anche raggiunto il primo posto, che a causa del campionato spezzatino ci era scappato fino ad ora, nonostante avessimo lo stesso cammino e gli stessi risultati del Giulianello. Sabato ci aspetta una prova durissima, ci giochiamo il primato proprio con il Giulianello, una squadra che gode di ottima salute, con un reparto offensivo temibilissimo, basti pensare che Marroni, Fagiolo e Tora sono ai primi 3 posti della classifica marcatori. All’andata finì con la nostra vittoria sul loro campo, ma da quel momento ne è passato di tempo e loro non hanno più perso. Di certo il campionato non finirà dopo questa partita, anche perché saremo solo alla seconda di ritorno, quindi non sarà una finale, ma di sicuro un match importantissimo. Noi ci arriveremo con qualche assenza pesante, ma questo non ci creerà alcun problema, perché le ragazze sono in ottima forma. Inoltre giocheremo davanti al nostro pubblico che sicuramente ci darà una mano. Proprio ai nostri tifosi voglio lanciare un appello, ossia di essere più numerosi del solito, sabato prossimo, perché se vogliamo andare avanti in questo percorso entusiasmante, abbiamo un immenso bisogno del loro calore.