Preso con 42 grammi di marijuana: denunciato un 42enne di Fondi

In data 20 feb 2020, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 42enne del luogo in quanto trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale, veicolare e domiciliare – di grammi 25 circa di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.