Gli ex leghisti di Fondi indicono una conferenza stampa per spiegare ai cittadini le dimissioni del gruppo

Si terrà sabato 22 febbraio al pub DON CARLOS, in Corso Appio Claudio, 21 a Fondi, alle ore 10:00, una conferenza stampa indetta dal dimissionario coordinamento della Lega Salvini Premier di Fondi.

Interverranno per far luce sulla situazione l’ex coordinatrice Sonia Federici e gli ex membri del coordinamento locale.

Sel corso della conferenza sarà possibile formulare qualsiasi domanda.