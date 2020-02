Pallamano: l’Hc Fidaleo ospita la corazzata Indeco Conversano

Dopo aver affrontato il turno di riposo nella 3a giornata di ritorno, tornano in campo le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi. Nel tardo pomeriggio di sabato 22 febbraio, infatti, le rossoblù ospiteranno la corazzata Indeco Conversano.

Nel match di sabato le giovanissime fondane vorranno riscattare la pesante sconfitta subita nella gara di andata, quando dovettero fare a meno dell’infortunata capitan Conte: con la rosa al completo e sotto gli occhi del pubblico di casa, quindi, l’HC Fidaleo Fondi cercherà di dare del filo da torcere alla forte compagine pugliese. Quest’ultima arriverà sul parquet del Palazzetto dello Sport di Fondi vogliosa di dimostrare tutto il suo valore tecnico-tattico, mettere una pietra sopra la sconfitta avvenuta nella scorsa giornata contro la capolista AC Life Style Erice e conquistare i due punti fondamentali per accorciare le distanze dalla Cassa Rurale Pontinia (secondo in classifica).

Le ragazze di Damiano Macera, invece, scenderanno in campo con l’obiettivo di continuare il grande percorso di crescita iniziato ad agosto e, magari, togliersi qualche soddisfazione provando a fare risultato contro una delle corazzate della serie A2. In attesa della gara di sabato, che si preannuncia al cardiopalma, proseguono gli allenamenti delle rossoblù: le giovanissime ragazze fondane punteranno ad avere un gioco fluido e veloce, una difesa compatta e tenere alta la concentrazione per tutti i 60’ di gioco.

“Quella di sabato contro il Conversano si prospetta una gran bella gara, non solo perché giocheremo tra le mura di casa ma anche perché dovremo dimostrare a noi stesse che come squadra stiamo raggiungendo dei traguardi importanti – ha dichiarato il terzino rossoblù D’Ambrosio –. Il Conversano è una squadra giovane ma molto forte, sabato dobbiamo dare il tutto e per tutto in campo per cercare di vincere, sarà difficile ma non impossibile. Noi non ci abbattiamo di certo, non fa parte del nostro carattere e poi c’è mister Macera, con cui stiamo lavorando molto e bene, che sa come tenerci serene e su con il morale”.

Il match che vedrà le fondane battersi contro le pugliesi avrà inizio alle ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport di Via Mola Santa Maria e sarà diretto dalla coppia arbitrale Formisano-Sarno.