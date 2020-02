Amministrative a Fondi, nasce "Camminare Insieme": la nuova civica multiculturale e vicina ai giovani

Si arricchisce con una nuova lista civica la campagna elettorale a Fondi.

La nuova lista che correrà per conquistare un ruolo di maggioranza in Consiglio di chiama "Camminare Insieme" e sosterrà l'aspirante primo cittadino Raniero De Filippis.

Riportiamo la nota integralmente

CAMMINARE INSIEME, DANDO VOCE ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA POLITICA E AMMINISTATIVA DELLA CITTA’ DI FONDI. UN VOTO POPOLARE PER IL CAMBIAMENTO.

“ Il problema degli altri è uguale al mio, sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia ”

Don Lorenzo Milani

La consiliatura comunale che si avvia a conclusione, dopo 25 anni di governo del centro destra a Fondi - un quarto di secolo - si chiude con un bilancio non certo positivo sia rispetto alla concreta ed attiva partecipazione dei cittadini alla vita civile e democratica sia rispetto alla pure sbandierata crescita socio-economico-culturale della città.

Le scelte operate sono state calate dall’alto più in una logica di accondiscendenza che in un quadro generale di concreto sviluppo territoriale ed anche sovracomunale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il distacco dei cittadini dalla partecipazione alle scelte dell’Amministrazione ha invece prodotto un senso inaccettabile di INDIFFERENZA che consegna una città senza progetti, prospettive né futuro.

Con tempi meno lunghi di un quarto di secolo, l’operato di una buona amministrazione, ispirata alla crescita di una collettività può invece cambiare le sue sorti. Addirittura quelle di uno Stato, come avvenuto in Italia nel dopoguerra. Ma a Fondi invece questo non è successo.

Abbiamo quindi costituito l’Associazione “Camminare Insieme“ proprio con l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese e delle comunità locali, secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana, nati dalla Resistenza e dall’Antifascismo, praticando una cultura per la Pace.

L’Associazione si ispira ai principi fondanti dell’Unione Europea a partire dalla figura di Altiero Spinelli e dal Manifesto di Ventotene. L’Associazione riconosce che le culture e le civiltà dei Paesi d’Europa affondano le proprie radici comuni nei valori e nei principi di condivisione ed accoglienza nel rispetto delle diversità connesse alla multiculturalità della comunità odierna.

E’ in questo contesto che l’Associazione “Camminare insieme“ intende porsi a servizio della collettività, invitando tutti i cittadini di Fondi, ed in particolare i giovani, ad essere protagonisti delle scelte che la futura Amministrazione Comunale dovrà prendere.

Per senso di vicinanza e di condivisione vogliamo aprire questo progetto anche ai tanti fondani che sono nel mondo che hanno dovuto scegliere la via dell’emigrazione ed ai tanti giovani che in questi anni sono stati costretti ad esprimere le loro professionalità all’estero e che invece potrebbero, anzi dovrebbero, essere il cardine dello sviluppo del nostro territorio.

E’ per questo che l’Associazione ha deciso di intervenire nelle prossime elezioni amministrative comunali presentando una propria lista civica “CAMMINARE UNITI “ che ha individuato nel Dr. Raniero De Filippis il proprio candidato sindaco.

Le competenze dello stesso, in campo tecnico-amministrativo, acquisite negli anni di dirigenza alla Regione Lazio, la passione civica, la sensibilità ecologica e le doti umane che da sempre gli vengono riconosciute possono contribuire positivamente alla crescita della città.

Al nostro progetto hanno già aderito altri raggruppamenti politici espressione di liste civiche locali e di partiti presenti nel Parlamento europeo, nel Governo nazionale ed in quello della Regione Lazio. Altri ancora aderiranno.

I raggi della RUOTA che sono riconoscibili nel nostro simbolo, costituiscono un valore aggiunto per CAMMINARE UNITI. Insieme per costruire nuovi percorsi politico-istituzionali-amministrativi che siano funzionali alla partecipazione attiva e concreta dei cittadini alla vita politica.