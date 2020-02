Camici, mascherine e calzari scarseggiano alla Asl di Latina: la denuncia del sindacato

Lo denuncia in una nota la sezione UIL FPL Latina che si dice seriamente preoccupata per la grave situazione conseguente alla emergenza “Epidemia Coronavirus”.

Il sindacato, all'aertato dagli operatori, ha raccolto precise informazioni dai lavoratori interessati che lamentano la carenza degli idonei DPI (mascherine, camici, calzari, ecc.), oltretutto, indispensabili per fronteggiare le situazioni assistenziali con utenti a rischio, così come risolutamente ribadito e imposto dalle recenti e specifiche linee guida.

Chiadiamo - si legge in una nota - la massima attenzione per il costante rifornimento dei DPI, finalizzato ad assicurare l’adeguata dotazione di tali presidi, onde garantire la sicurezza e la salute degli operatori a rischio. Inoltre, suggerisce di pianificare un contingente di personale in pronta disponibilità con ore di straordinario dedicato per le particolari professionalità imprescindibili per garantire eventuali picchi di affluenza dell’utenza e/o per improvvise malattie degli stessi operatori. La scrivente, per quanto sopra esposto, rimane fiduciosa in un tempestivo intervento risolutore e nel contempo comunica la propria fattiva collaborazione per qualsiasi evenienza.