Monte San Biagio, scaduto il tempo di quarantena del cittadino rientrato dal viaggio in Taiwan

Ai soli fini informativi, sono a precisare che oggi termina il periodo di quarantena disposto per il nostro concittadino tornato da Taiwan ribadendo che, non appena appresa l’informazione, abbiamo attivato tutte le procedure esattamente come disposto dal ministero.

Lo dichiara il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale commentando l'episodio dell'uomo negli ultimi giorni in quarantena in quanto rientrato due settimane fa da un viaggio in Taiwan.