Malore durante la Messa: deceduta un' anziana

Stava assistendo alla funzione religiosa, come ogni sera, quando ha accusato un malore ed è deceduta. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi durante la Messa nella chiesa di San Francesco. Si tratta di un' anziana assidua frequentatrice della parrocchia. Tempestiva la chiamata al 118 ma la donna è deceduta dopo essere stata portata in sagrestia, prima dell' arrivo dei sanitari. Vano ogni tentativo di rianimazione con il defibrillatore. È stata quindi interrotta la Messa e chiusa la chiesa in attesa dell' arrivo dei carabinieri che hanno verbalizzato l' accaduto.