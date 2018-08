Ennesimo incidente sulla Fondi-Sperlonga: secondo intervento dell'eliambulanza in poche ore

Spaventoso scontro prima della mezzanotte sulla provinciale Fondi-Sperlonga. A finire fuori strada una Matiz con a bordo quattro giovanissimi.

Il più grave dei tutti è risultato un ragazzino di appena 14 anni, prima soccorso in ambulanza, stabilizzato, trasferito presso il campo di Madonna degli Angeli di Fondi allestito dai volontari della croce rossa ed elitrasportato al policlinico “Gemelli” di Roma.

A curare la viabilità i Falchi di Pronto Intervento di Fondi mentre la dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia.

Si trova ancora ricoverato al San Camillo, invece il 26enne coinvolto in un altrettanto brutto incidente ieri pomeriggio in via Trento.