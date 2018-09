Allerta Meteo: maltempo in arrivo e treni in ritardo

Su tutto il Lazio fino alla tarda serata di oggi si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, temporali con frequente attività elettrica locali, grandinate e forti raffiche di vento. (Regione Lazio)

AGGIORNAMENTO

Dalle 6.10 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli, via Formia, è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Cisterna di Latina e Campoleone a causa del maltempo. I treni attualmente in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. Ripercussioni anche sulla linea Campoleone – Nettuno con ritardi fino a 30 minuti. (Trenitalia)