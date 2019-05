Incinta di 9 mesi chiede di saltare la fila all'ospedale ma è subito bagarre

Spiacevole episodio oggi al cup dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi. Una donna, al nono mese di gravidanza, era in attesa già da 20 minuti quando, avvertendo un forte senso di stanchezza, ha chiesto di poter saltare la fila. La ragazza si trovava infatti da sola, avrebbe dovuto fare le analisi che vengono solitamente prescritte alle signore in dolce attesa, ma sentiva di non riuscire ad attendere altri 10 numeretti con un'attesa stimata di almeno 45 minuti.

La stessa si è quindi fatta coraggio e ha chiesto alla sportellista di passare avanti, a patto che, naturalmente, gli altri presenti fossero stati d'accordo. Inaspettata e probabilmente spropositata la reazione dell'addetta ai pagamenti del centro unificato di prenotazione che, stando al racconto della diretta interessata, ha cominciato ad inveirle contro in malo modo. Ne è nato un battibecco con parole grosse che ha ulteriormente acuito lo stato di agitazione della donna al nono mese di gravidanza, alla fine fuggita via senza fare le analisi. Immediata la reazione dei familiari che hanno presentato un reclamo ufficiale, apprendendo in quel momento che il responsabile del cup non era in sede e che, ad ogni modo, il servizio non dipende in alcun modo dalla Asl. Ad aggravare la situazione, l'indifferenza dei presenti che hanno assistito alla scena impassibili.