Ragazzo di Fondi elitrasportato a Latina: 8 soccorso notturno in poco tempo

Continua a salvare vite l'elisoccorso notturno attivato al campo Madonna degli Angeli di Fondi grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa. Attorno all'una, Pegaso è infatti entrato in funzione per trasferire un giovane del posto dal "San Giovanni di Dio" al "Santa Maria Goretti di Latina dove è presente un più attrezzato reparto di cardiologia.

Il ragazzo, 30enne di Fondi con una patologia pregressa, era arrivato al nosocomio fondano in condizioni preoccupanti a seguito di un malore ed è stato salvato proprio grazie all'intervento dell'eliambulanza. Dall'inizio dell'anno sono stati otto gli atterraggi notturni di Pegaso resi possibili grazie alla fattiva collaborazione della Croce Rossa di Fondi. In alcuni casi il supporto dei volontari della Cri è stato prezioso anche per trasferimenti notturni disposti dall'ospedale di Terracina.