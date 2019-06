Prende fuoco il telefono in carica: incendio in casa a Monte San Biagio

Paura nel primo pomeriggio di ieri per un incendio in casa divampato in un edificio sull'Appia a Monte San Biagio, nei pressi del semaforo principale. A chiamare il 115 la proprietaria che ha notato del fumo uscire dalla finestra.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto l'abitazione, domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile all'interno del quale, ai piani superiori, si trovavano in quel momento anche altre persone. Enorme la sorpresa dei soccorritori quando hanno appreso che le fiamme erano partite da un telefono in carica, forse collegato ad un cavetto di qualità scadente.

Pochi istanti e la poltrona su cui era poggiato lo smartphone si è trasformata in un grosso rogo, con gravi danni al soggiorno. Sul luogo anche i carabinieri di Monte San Biagio che hanno accertato la natura accidentale dell'accaduto.