Monte San Biagio: incidente al km 114,600, coinvolti 4 mezzi

Poco prima delle 17.00, all'incrocio tra via Carro e la S.S. 7 Appia, nel comune di Monte San Biagio, un furgone fiat scudo, proveniente da via carro, nell'immettersi sulla via Appia, in base alle informazioni ricevute, travolgeva la opel adam proveniente da Fondi; nell'impatto le due vetture finivano su altre due vetture in sosta, poste di fronte all'incrocio, una peugeout grigia e un fiorino pick up bianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi i guidatori all'ospedale più vicino, poichè l'autista della opel ha riportato un trauma alle gambe e l'altro, un anziano, ha riportato un taglio alla testa. Sul posto anche i carabinieri per accertare le causa dell'impatto.