Camion perde il carico di pomodori in viale Piemonte

Ancora disagi per i camion in entrata e uscita dal Mof. A perdere il carico, questa mattina, un mezzo adibito al trasporto di cassette di pomodori.

Non è chiaro se l'incidente sia stato causato da una manovra brusca o dalle condizioni dell'asfalto, in un tratto di competenza comunale. Ad ogni modo non è la prima volta che si verificano episodi simili e quanto accaduto è servito a riaccendere i riflettori su una problematica molto sentita tanto tra i produttori, che consegnano la merce ai vari stand del mercato ortofrutticolo, quanto tra i grossisti che, sempre più spesso, si trovano a perdere intere partite di merce.

Strade inadeguate, collegamenti carenti sono senz'altro i problemi più rilevanti ma anche strade inadeguate, buche e aslfalto sgretolato giocano un ruolo importante.