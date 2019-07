Smart contro Maserati in via Stazione: incidente e rissa sfiorata

Smart contro Maserati, scontro e rissa sfiorata. E' successo poco dopo le 14 in via Stazione.

La due posti stava uscendo da una proprietà privata quando, per via della folta vegetazione, si è sporta troppo ed è stata travolta dalla Maserati che sfrecciava lungo la strada principale.

Ferito il conducente della vettura per due. I rilievi sono al vaglio degli agenti della Municipale. A margine dell'incidente un acceso battibecco, per poco non sconfinato in rissa, tra il padre del ragazzo al volante della Smart e il conducente della Maserati, solo per un soffio non venuti alle mani.