Devastante incendio a Monte San Biagio: le fiamme divorano oltre 60 ettari di bosco

Ancora un devastante incendio sulle montagne del Basso Lazio.

L'ultimo rogo, suddiviso in due giganti focolai, è divampato nel territorio di Monte San Biagio.

Le fiamme sono partite dalle colline di Valle Marina e hanno lambito diverse abitazioni; non appena la squadra interforze è riuscita a domare il primo incendio un altro rogo altrettanto inquietate ha incenerito la zona di San Vito e Valle Petra. In azione due canadair, diversi elicotteri e decine di uomini e mezzo.

Oltre 60 ettari di bosco in fumo è il bilancio complessivo.

Dietro l'accaduto si sospetta la mano di uno o più piromani ma, quando finalmente, la zona è stata messa in sicurezza, il sopraggiungere della notte ha reso impossibile ogni tipo di indagine sul campo.