Ancora un vasto incendio: in fiamme San Magno e via Sant'Oliva

Ancora un vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea nel territorio del comune di Fondi. Il rogo, il terzo nell'arco di poche ore dopo i 60 ettari andati in fumo tra Valle Marina e Villa San Vito a Monte San Biagio, è divampato in via Sant'Oliva, nella contrada di San Magno, attorno alle 14 di ieri.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, di un elicottero della protezione civile e dei Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino. Nell'arco di poco tempo il perimetro del centro abitato è stato messo in sicurezza ma il fenomeno continua ad allarmare i residenti e la centrale operativa regionale. Senza indagini congiunte che riescano ad arginare l'azione dei piromani si prospetta un'estate nera con un fiume di denaro destinato ad andare in fumo.