Quattro rapine in 24 ore: condannati due giovani di Lenola e Ceccano

Quattro rapine in successione nel giro di appena 14 ore tra Fondi, Frosinone e Lenola nel novembre del 2018, poi la fuga e l'arresto. A distanza di sette mesi arrivano le condanne al termine del processo con rito abbreviato.

Quattro anche gli obiettivi dei due banditi: il distributore New Energy di Pratica, ripulito alle 23 con l'ausilio di un taser, il caffè dell'Eni sull'Appia a Fondi e un bar tabaccheria di Lenola con un coltello e di nuovo un distributore di Frosinone.

Antonio Di Mario 32 anni di Ceccano è stato condannato a 5 anni in continuazione con un'altra rapina per la quale era già stato condannato a 3 anni e 4 mesi.

Roberto Verardi 27 anni di Lenola, è stato condannato a 3 anni 4 grazie alle attenuanti generiche

I due sono stati difesi dagli avvocati Filippo Misservile e Giuseppe Lo Vecchio.