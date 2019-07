Terzo enorme incendio in pochi giorni: fiamme partite da decine di punti diversi

Ancora un vasto e pericoloso incendio a San Magno, nel territorio di Fondi.

E' il terzo in pochi giorni. Sull'origine dolosa degli episodi non c'è dubbio ma l'ultimo scenario è stato davvero inquietante: decine i punti da cui sono partite le fiamme, come se qualcuno si fosse divertito a spargere sull'intera collina micce incendiarie.

Un'ipotesi più che verosimile ma al momento risulta impossibile associare un volto e un nome al più odioso dei reati ambientali.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono andate avanti per ore con mezzi aerei della protezione civile, vigili del fuoco e Falchi di Pronto Intervento che hanno dapprima messo insicurezza le case per poi pensare alla natura.