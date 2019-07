Vandali danno alle fiamme i cassonetti dell'Alfredo Aspri

Oltre 24 ore di fuoco per i Falchi di Pronto Intervento, intervenuti lunedì sera per un vasto incendio nel giardino del plesso scolastico Alfredo Aspri dove ignoti hanno dato alle fiamme dei cassonetti.

Una bravata, secondo gli uomini coordinati dal presidente Mario Marino, costata alla squadra oltre un'ora di lavoro in una giornata da bollino nero.

I Falchi sono infatti dovuti intervenire anche due volte in via Vetrine per un vasto rogo che stava creando gravi disagi alla viabilità e che si stava pericolosamente avvicinando alle case.

Nella mattina di ieri gli stessi sono intervenuti anche in via Lazio per offrire supporto ai vigili del fuoco che stavano spegnendo un rogo in appartamento in via Lazio, scaturito dal malfunzionamento di un condizionatore.