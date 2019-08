Brucia Monte San Biagio: ore di lavoro per difendere le case e le fattorie in località Vetica

Vasto incendio a Monte San Biagio, in località Vetica, a partire dalle ore 18 di ieri. Sul posto Vigili del Fuoco, Falchi di Pronto Intervento, elicottero regionale, volontari cittadini del posto, volontari vigili del fuoco in congedo della protezione civile di Lenola e volontari della protezione civile C.o.c. Operativi nello spegnimento fino a qualche minuto fa, ore :00:30, per minaccia abitazioni e animali.