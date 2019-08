Cade in via Fabio Filzi, anziano elitrasportato a Latina

Disavventura per un anziano di 90 anni, caduto in via Fabio Filzi.

"Voglio solo fare una passeggiata" diceva sempre l'uomo ai familiari che, vista l'età, gli chiedevano di non uscire se non accompagnato. Le condizioni dell'anziano sono apparse sin da subito gravi. Dopo l'intervento di un'ambulanza si è resto necessario l'intervento di Pegaso, l'elicottero del 118, che ha trasferito il 90 enne al Santa Maria Goretti di Latina dove tuttora si trova ricoverato. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Fondi.