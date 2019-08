Si ferma per soccorrere un randagio: incidente sulla Fondi Sperlonga

Nota un randagio in difficoltà, si ferma lungo la carreggiata e causa un tamponamento a catena. E' accaduto la scorsa notte sulla Fondi-Sperlonga. Due le auto coinvolte nell'incidente: una Fiat 500 bianca vecchio modello e una Citroen.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Fondi. Sembra che una vettura si sia fermata nell'oscurità per soccorrere il cane, la seconda abbia fatto in tempo a frenare ma la terza abbia travolto la fila che la precedeva. Salvo il randagio, attualmente in custodia presso il rifugio dell'associazione Vita.

La strada chiusa dalla polizia e bloccata per oltre un'ora aveva fatto pensare al peggio. Alla fine fortunatamente, tutti i feriti, hanno riportato solo lievi traumi. Il più grave è stato portato all'ospedale "Fiorini" di Terracina da un'ambulanza della Formia Soccorso.

L'appello dell'associazione "Vita": "Ecco cosa causa chi abbandona gli animali prima delle vacanze"