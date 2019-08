Vasto incendio al Cocuruzzo: i residenti passano la notte a spegnere il rogo

Una notte da dimenticare per gli abitanti del Cocuruzzo, popoloso quartiere collinare della città di Fondi. Sul far della mezzanotte, quando i mezzi aerei non potevano intervenire per tempo, un incendio partito da più focolai ha cominciato a minacciare il centro abitato e una vasta zona boschiva confinante con il comune di Lenola.

All'una il rogo era spaventoso (foto di Ermanno Nardelli)



Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei Falchi di Pronto Intervento ma, per proteggere le abitazioni, è stato necessario anche l'aiuto dei residenti, scesi in strada e rimasti l'intera notte a sorvegliare le case cercando di allontanare le fiamme con mezzi di fortuna.

Alle 7 i primi elicotteri hanno cominciato a sorvolare la collina spegnendo il vasto rogo, l'ennesimo, e mettendo finalmente al sicuro la zona.