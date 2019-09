Shock a Fondi: rinvenuto un corpo senza vita in via Ponte Rotto, a San Magno

Rinvenimento shock a Fondi, sul cavalcavia di via Ponte Rotto, nella frazione di San Magno. Alcuni passanti, attorno alle 2 della scorsa notte, hanno notato un corpo esanime scoprendo, subito dopo, che purtroppo si trattava di un cadavere. Immediati i soccorsi ma l'uomo era deceduto già da un po'.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale tenenza la vittima è un 35enne di nazionalità rumena, muratore e con famiglia. L'uomo, che non ha lasciato un biglietto né un ultimo addio, si sarebbe tolto la vita per impiccagione. A recuperare la salma e a trasferirla presso l'obitorio del cimitero di Fondi, dove oggi si terrà l'autopsia, le onoranze funebri Sant'Anna.

E' quanto disposto dal sostituto procuratore Antonio Sgarrella che coordina le indagini.