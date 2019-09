Grave incidente a Sperlonga: tre feriti, uno è grave ed è stato elitrasportato

Bruttissimo incidente poco dopo le 19:30 sulla Flacca a Sperlonga. Tre i feriti di cui uno, un ragazzo di 30 anni di Sperlonga che viaggiava su una Kawasaki A.D., trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma per una grave ferita alla carotide. Tre, in totale, in mezzi coinvolti: una Dacia Lodgy, un'altra vettura e una kawasaki. La dinamica è al vaglio dei carabinieri ma alla base del grave incidente ci sarebbe una manovra azzardata.