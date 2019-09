Semaforo Rosso in via Ponte Gagliardo a Fondi: 520 multe in un mese

Da un mese la Polizia Locale ha un nuovo alleato per rendere le strade di Fondi sempre più sicure. E' il nuovo rilevatore di infrazioni installato nell'indicatore luminoso di via Ponte Gagliardo e in 30 giorni di attività è già strage di automobilisti indisciplinati. Sì perché il nuovo dispositivo rileva mancanza di assicurazione e revisione ma, soprattutto, fotografa chi passa con il rosso. Un'infrazione rarissima verrebbe da pensare e invece no perché, in un solo mese, la speciale fotocamera ha già pizzicato 520 automobilisti indisciplinati. Per tutti multa da 167 euro, che diventano 116 per chi paga entro 5 giorni o 330 per chi ritarda l'esborso di due mesi. Il tutto con una detrazione di 6 punti. Per i recidivi nell'arco di due anni, invece scatterà la sospensione della patente.