Tre grossi incendi nel weekend sulla Piana di Fondi: l'emergenza continua

Ancora un weekend di fuoco sulla Piana di Fondi con ben tre grosse emergenze.

Il primo rogo in via Fossato Piano, nei pressi dell'Appia lato Itri, dove fiamme altissime, divampate sabato sul far del tramonto, hanno minacciato uliveti, allevamenti, stalle e proprietà private. Sono stati figlio, padre e zio della famiglia Capotosto, con l'ausilio dei Falchi di Pronto Intervento, a difendere con le unghie e con i denti i propri terreni in attesa dei rinforzi.

Neppure il tempo di riprendere fiato che un altro devastante incendio è divampato sulle colline che costeggiano la provinciale per Lenola: una corona di fuoco spaventosa che ha continuato ad ardere per tutta la notte. Ieri altra giornata di passione per un maxi rogo lungo via Diversivo Acquachiara che ha minacciato terreni, strade e sopratutto un grande distributore.