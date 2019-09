Aggressione nel centro storico di Fondi: ferita una signora

Violenta aggressione nel centro storico di Fondi. Ferita una ragazza in via Benedetto Terenzio, immediato intervento della polizia e di un'ambulanza.

Secondo la ricostruzione degli agenti del locale commissariato due donne sarebbero venute alle mani per futili motivi: una lite scoppiata in auto per motivi di viabilità secondo i poliziotti.

Il ragazzo di una delle due sarebbe venuto in difesa della sua compagna e avrebbe sferrato un pugno all'altra donna, poi portata in ospedale con gravi lesioni al naso, forse una frattura.