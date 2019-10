Criminalità: secondo la classifica del Sole24Ore Latina è 43esima

Quanto è pericolosa la provincia di Latina? Secondo la classifica del Sole24Ore che ogni anno calcola l'indice della criminalità in tutta Italia il territorio pontino è in 43esima posizione.

Ancora troppi furti d'auto, violenze sessuali, incendi e tentati omicidi ma sempre meglio di molte altre città del nord, come Milano, che resta maglia nera.

I dati sono quelli forniti dal ministero dell'Interno sulla base delle denunce presentate nel 2018, quasi 20mila, con un indice di 3.419 ogni 100 mila abitanti.

Situazione sensibilmente migliorata rispetto al 2017 anche se la fotografia criminale non ha mancato di restituire qualche indice di peggioramento come quello sui furti d'auto: con 811 casi, 2,2 al giorno per intenderci, siamo 20esimi in Italia.