Fuga d'amore per una 17enne di Padova: i carabinieri la rintracciano a Fondi

Fuga d'amore per una 17enne di Padova, trovata a Fondi dopo la denuncia di scomparsa dei genitori.

La ragazza, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Terracina e della locale Tenenza, era fuggita da casa per raggiungere il suo amore, un ragazzo di Fondi maggiorenne.

Grazie al Gps i militari hanno rintracciato la giovane in meno di 24 ore e allertato i suoi genitori che sono giunti in città per riportarla a casa.